VK предлагает российским школьникам попробовать себя в IT

Эфирная новость 48 0

Компания проводит открытые уроки по всей стране.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Миллионам российских школьников предлагают попробовать себя в роли IT- специалистов, которые создают и развивают современные цифровые сервисы.

По всей стране компания VK проводит открытые уроки на примере платформы VK-видео. Подросткам рассказывают о том, какие технологии обеспечивают стабильную работу таких систем, как создается учебный интерфейс и что делает контент привлекательным для зрителя. Также они решают практические задачи.

Обучение проводится в рамках федерального проекта «Урок цифры». Он помогает учащимся найти себя в IT-сфере.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне дефицита кадров все больше работодателей готовы брать новичков и обучать их прямо на рабочем месте.

IT-сфера остается лидером по числу вакансий для начинающих — востребованы специалисты в разработке, тестировании, аналитике и поддержке.

Большие возможности также открываются в продажах и клиентском сервисе — рознице, банках, онлайн-сервисах. Компании предоставляют скрипты, тренинги и обучение продукту, но доход часто зависит от бонусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:24
Не отходя от служебного места: бывший полицейский пользовался услугами секс-работников
19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году