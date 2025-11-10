Не могут отказаться от просмотра: какие проблемы порнография вызывает у мужчин

Daily Mail: четверть мужчин не может отказаться от просмотра порнографии

Опрос показал, что каждый четвертый мужчина опасается, что не сможет перестать смотреть порнографию, а две трети связывают ее с проблемами в сексуальной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно новому исследованию онлайн-аптеки MedExpress, 26% мужчин сомневаются, что смогут воздерживаться от посещения порносайтов хотя бы 90 дней. Около 64% респондентов считают, что порно повлияло на их эректильную функцию, а более трети сообщили, что начали смотреть его до 15 лет.

Сообщается, что многие опрошенные смотрели видео для взрослых в общественных местах. Например, в транспорте, в окружении других пассажиров.

«Чрезмерное увлечение порнографией снижает чувствительность и влияет на сексуальное удовлетворение, что может ухудшать интимные отношения», — отметила глава медицинского отдела MedExpress.

Она посоветовала использовать блокировщики сайтов, удалять закладки с порнографией и повышать физическую активность или количество социальных контактов, чтобы снизить зависимость.

Также историями зависимостей от откровенных материалов поделились знаменитости. Телеведущий Оре Одуба признался, что более 30 лет был одержим порнографией и это почти разрушило его жизнь. Он рассказал, что впервые столкнулся с этим в девятилетнем возрасте и потратил тысячи фунтов на доступ к материалам. Певица Билли Айлиш рассказала, что ее зависимость от видео для взрослых началась в 11 лет и привела к ночным кошмарам после просмотра жестокого контента.

