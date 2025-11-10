Не могут отказаться от просмотра: какие проблемы порнография вызывает у мужчин

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Некоторые из них потребляют откровенный контент в общественных местах.

Может ли быть зависимость от порнографии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: четверть мужчин не может отказаться от просмотра порнографии

Опрос показал, что каждый четвертый мужчина опасается, что не сможет перестать смотреть порнографию, а две трети связывают ее с проблемами в сексуальной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно новому исследованию онлайн-аптеки MedExpress, 26% мужчин сомневаются, что смогут воздерживаться от посещения порносайтов хотя бы 90 дней. Около 64% респондентов считают, что порно повлияло на их эректильную функцию, а более трети сообщили, что начали смотреть его до 15 лет.

Сообщается, что многие опрошенные смотрели видео для взрослых в общественных местах. Например, в транспорте, в окружении других пассажиров.

«Чрезмерное увлечение порнографией снижает чувствительность и влияет на сексуальное удовлетворение, что может ухудшать интимные отношения», — отметила глава медицинского отдела MedExpress.

Она посоветовала использовать блокировщики сайтов, удалять закладки с порнографией и повышать физическую активность или количество социальных контактов, чтобы снизить зависимость.

Также историями зависимостей от откровенных материалов поделились знаменитости. Телеведущий Оре Одуба признался, что более 30 лет был одержим порнографией и это почти разрушило его жизнь. Он рассказал, что впервые столкнулся с этим в девятилетнем возрасте и потратил тысячи фунтов на доступ к материалам. Певица Билли Айлиш рассказала, что ее зависимость от видео для взрослых началась в 11 лет и привела к ночным кошмарам после просмотра жестокого контента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:24
Не отходя от служебного места: бывший полицейский пользовался услугами секс-работников
19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году