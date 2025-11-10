Пыль в глаза: Гордон Рамзи устраивает роскошные ужины и терпит крупные убытки

Гордон Рамзи устраивает роскошные ужины, пока его бизнес терпит крупные убытки

Праздничный ужин в ресторане британского шеф-повара Гордона Рамзи, посвященный присвоению рыцарского звания футболисту Дэвиду Бекхэму, стал настоящим мастер-классом по изысканной кухне. Однако за глянцевым фасадом скрываются серьезные финансовые трудности. Об этом сообщает Daily Mail.

В меню были гребешки с икрой, блюда с трюфельным маслом и фирменный «Веллингтон» из говядины. Гости остались довольными. Сам шеф-повар сиял от радости, а виновник торжества Бекхэм благодарил команду за незабываемый вечер.

Выручка и расходы

На первый взгляд бизнес Рамзи выглядит успешным: выручка группы Gordon Ramsay Restaurants (GRR) в прошлом году выросла с 95,6 миллионов до 133,9 миллионов фунтов стерлингов (с десяти миллиардов до 14 миллиардов рублей). Но несмотря на рост доходов, компания понесла убытки до вычета налогов в размере 12,6 миллионов фунтов (около 1,3 миллиарда рублей) — почти в четыре раза выше, чем годом ранее. Основная причина — расходы на открытие новых ресторанов.

По словам инсайдеров, эти цифры шокируют даже на фоне текущих сложностей в ресторанной отрасли. GRR управляет 90 заведениями по всему миру, включая более 30 в Великобритании, США, Южной Корее, Таиланде и Китае. При этом почти 200 сотрудников были сокращены — это самое крупное сокращение с начала пандемии, затронувшее в основном ресторанный персонал.

Долги

Долговое бремя у Рамзи также значительное: чистый долг компании составляет 47 миллионов фунтов (около пяти миллиардов рублей), включая кредиты.

Эксперты отмечают, что ресторанная отрасль находится под давлением из-за кризиса стоимости жизни, повышения взносов в фонд национального страхования и минимальной заработной платы. Даже Рамзи признает сложности, подчеркивая необходимость быть «умнее и лучше» в условиях меняющихся привычек посетителей и растущих расходов.

Личное состояние

При этом, личные финансовые показатели Рамзи впечатляют: его состояние оценивается в 167 миллионов фунтов (около 18 миллиардов рублей), и он продолжает зарабатывать на недвижимости и рекламных проектах, включая кампанию для Burger King, которая вызвала удивление в ресторанном сообществе.

Несмотря на убытки, сокращения и долговое бремя, Рамзи сохраняет оптимизм. Он продолжает расширять международную сеть, готовит запуск новых франшиз и проекты в Испании, Саудовской Аравии и Индии. Друзья и коллеги надеются, что даже перед лицом этих трудностей знаменитый шеф-повар сможет удержать империю на плаву.

