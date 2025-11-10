Путин на встрече с Грефом отметил солидную устойчивость Сбербанка

Айшат Татаева
Айшат Татаева

В 2025 году ожидается сокращение объемов ипотечного кредитования на 5–7%.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. Они обсудили текущую деятельность компании и тему реализации проектов в сфере технологических инноваций.

Президент отметил солидную устойчивость финансового конгломерата. Глава банка в свою очередь сообщил, что в 2025 году ожидается сокращение объемов ипотечного кредитования на 5–7%, в то время как по рынку в целом снижение может составить 10–15%.

Греф также подчеркнул, что в этом году банк получит примерно на 6 п. п. прибыли выше, чем в 2024-м, поэтому дивиденды будут выше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в течение ближайших десяти лет мир может столкнуться с появлением искусственного суперинтеллекта (ASI), который способен решать задачи, считавшиеся неразрешимыми. Этим прогнозом поделился глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Moscow Startup Summit.

