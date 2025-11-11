«Оргия миллионеров»: экс-замминистра и депутата заметили среди гостей подпольной вечеринки

Экс-замминистра и депутата заметили среди гостей подпольной вечеринки

Людей, похожих на экс-замминистра экономического развития России Илью Торосова и депутата Воронежской областной думы Артема Копылова, засняли недалеко от места, где проходила подпольная вечеринка извращенцев и любителей группового секса. О том, как незаконно развлекаются влиятельные люди России, рассказали в документальном фильме РЕН ТВ «Тайная жизнь богатых и знаменитых».

«Человек, похожий на экс-замминистра экономразвития, попал в объектив видеокамеры неподалеку от того места, где проходила оргия миллионеров!» — говорится в программе.

Среди гостей подпольной вечеринки корреспонденты также заметили пластического хирурга Артема Соколова и известного нейропсихолога и автора курса «Как выбрать школу для ребенка» Анну Высоцкую.

На мероприятии репортеры зафиксировали еще несколько известных личностей в весьма непристойном виде. Все они были либо полуголые, либо без одежды вовсе. Многие из них предавались плотским утехам, некоторые даже с элементами извращений или в компании нескольких партнеров. Есть и те, кто приходит на подобные сборища развлекаться со своими законными супругами, но при этом не пренебрегают возможностью «интересно провести время» с другими посетителями.

По данным расследования, такие мероприятия проходят раз в два месяца. В целях конспирации каждая подобная вечеринка организуется в новом месте. Их устраивает бывшая домохозяйка из Ростова-на-Дону Анна Еременко, более известная в узких кругах как Анна Фокс. За проделанную работу она получает десять миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что модель рассказала об извращенных фантазиях принца Эндрю, брата британского короля Карла III.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.