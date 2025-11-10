Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Сначала целью злоумышленника были две женщины.

Ветеран войны из США застрелил обнаженного мужчину

Фото: www.globallookpress.com/Maximilian Haupt

Домовладелец, которому 79 лет, из американского города Лос-Анджелес застрелил обнаженного злоумышленника после того, как тот повалил его и сломал обе ноги. Об этом сообщает People.

По словам капитана из полиции Лос-Анджелеса, незваный гость проник в жилой комплекс на Туджунга-авеню, где две женщины начали кричать. Домовладелец, ветеран войны, услышал шум и прибежал на помощь.

Обнаженный злоумышленник напал на мужчину, повалил его на пол, сломав ему ноги, а затем швырнул на бетон. В ответ хозяин открыл огонь и смертельно ранил нападавшего. Сам домовладелец госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительной информации, между нападавшим и жильцами комплекса не было связей.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина голый идет по улице, разговаривает сам с собой, после чего заходит в комплекс. Свидетели описывают домовладельца как «очень приятного, доброго человека», который, по их словам, действовал в целях самообороны. Житель комплекса отметил, что район и раньше сталкивался с проблемами безопасности, связанными с бездомными.​

