The Guardian: Украина хочет заказать у США 27 ЗРК Patriot
Украина намерена заказать у Соединенных Штатов 27 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian.
«Зеленский заявил, что хочет заказать 27 систем ПВО Patriot у американских производителей. В то же время, по его словам, европейские государства могли бы одолжить Украине имеющиеся у них Patriot», — говорится в материале издания.
На вопрос, достаточно ли делают Евросоюз (ЕС) и Великобритания для Украины, украинский лидер ответил: «Этого никогда не бывает достаточно».
Говоря об участии иностранных войск в боевых действиях, Зеленский подчеркнул, что данный вопрос должен решаться осторожно, дабы не потерять «финансовую и военную поддержку со стороны партнеров».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленского подкосил отказ США от помощи Украине. На ситуацию серьезно повлиял шатдаун американского правительства. В результате остановлены даже те поставки, которые были согласованы еще при бывшем президенте США Джо Байдене.
