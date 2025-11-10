Литва снова обратится к Белоруссии с просьбой пропустить через границу свои фуры

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 55 0

Первое такое обращение было безуспешным.

Литовские фуры застряли на территории Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Власти Литвы снова обратятся к руководству Белоруссии с просьбой пропустить через границу все литовские фуры, застрявшие на территории страны после того, как Вильнюс 29 октября решил закрыть границу. Об этом заявил журналистам председатель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас. Его слова приводит агентство «Sputnik Литва».

«Принято решение вновь обратиться к белорусским ведомствам, на этот раз на более высоком уровне… С целью открытия двух пунктов пограничного контроля для создания эвакуационного коридора в двух направлениях», — рассказал Виткаускас.

Виткаускас также подчеркнул, что для решения этой проблемы власти Литвы обратились за помощью к Европейской комиссии (ЕК). По его словам, Литве необходимо узнать конкретное количество грузовиков, которые застряли на территории Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Белоруссии отказались пропустить литовские фуры обратно в Литву.

