Нашли зацепки? Как проходят поиски пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели обследовали еще 7 квадратных километров в поисках семьи Усольцевых

Спасатели продолжают искать семью Усольцевых, бесследно исчезнувшую в тайге Красноярского края осенью 2025 года. За прошедшие сутки специалисты Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали еще семь квадратных километров труднопроходимой местности в горах Кутурчинского Белогорья. Об этом сообщил отряд «Спасатель» в социальных сетях.

Работы вели за скалами Буратинка и Мальвинка. Найти следы пропавших не удалось, поиски продолжаются.

Что известно о новых поисках

К очередному этапу операции спасатели приступили по заявке следственных органов. Поиски проходят в районе поселка Кутурчин в Манско-Уярском округе Красноярского края.

В операции участвуют специалисты поисково-спасательных отрядов, сотрудники Следственного комитета и добровольцы «ЛизаАлерт». Для работы в сложной местности задействовали технику и оборудование для обследования труднодоступных участков.

Ранее сообщалось, что за первые сутки нового этапа поисков специалисты обследовали шесть квадратных километров лесного массива. На следующий день зона осмотра расширилась еще на семь квадратных километров.

Как пропала семья Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход в район Кутурчинского Белогорья 28 сентября 2025 года. С ними была собака породы корги.

Семья собиралась на прогулку в урочище Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин, однако после выхода на маршрут перестала выходить на связь. Позже поиски сосредоточили в районе, где зафиксировали сигнал телефона Сергея Усольцева — примерно в семи километрах от поселка.

Масштабная операция с привлечением спасателей и волонтеров проходила в сентябре и октябре. Однако из-за снега, похолодания и сложности горно-таежной местности активную фазу поисков позднее завершили. После этого специалисты продолжали выполнять точечные задачи.

Какие версии рассматривает следствие

По факту исчезновения семьи возбудили уголовное дело. Основной версией произошедшего следствие называло несчастный случай.

Предполагается, что Усольцевы могли заблудиться, попасть в труднодоступный участок местности или столкнуться с опасной ситуацией в горах. Ранее также сообщалось, что специалисты обследовали каменные россыпи, пещеры и лесные дороги в районе исчезновения семьи.

Несмотря на многомесячные поиски, следов Сергея, Ирины и их маленькой дочери до сих пор обнаружить не удалось. Весной, после улучшения погодных условий, спасатели вновь вернулись к обследованию тайги.

