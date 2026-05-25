Новые правила начислений: кому из пенсионеров проиндексируют выплаты в июне

Депутат Говырин: россиянам старше 80 лет удвоят часть пенсионных выплат

В июне 2026 года сразу несколько категорий россиян получат увеличенные пенсионные пособия. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, индексация предусмотрена для лиц, отметивших 80-летний юбилей в мае, а также для инвалидов первой группы. Кроме того, перерасчет положен сельским жителям с большим стажем и пенсионерам, на попечении которых есть нетрудоспособные родственники.

Говырин уточнил, что в большинстве случаев процесс корректировки сумм пройдет в автоматическом режиме через Социальный фонд России. Для юбиляров, достигших возраста 80 лет в прошлом месяце, предусмотрено удвоение фиксированной части страховой выплаты. В этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля.

«Дополнительно начисляется надбавка на уход 1 413,86 рубля ежемесячно. Совокупный прирост составит 10 998,55 рубля, увеличенная сумма приходит уже в июньской выплате», — пояснил депутат.

Аналогичное повышение ожидает и инвалидов первой группы. Если же у пенсионера появились иждивенцы, например, дети-студенты или младшие члены семьи, за каждого из них добавят по 3 194,90 рубля. Причем максимальная доплата за троих подопечных составит 9 584,70 рубля. В этом случае необходимо подать заявление в Социальный фонд,

Отдельное внимание уделили жителям сельской местности. Неработающим пенсионерам, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет не менее 30 лет, полагается надбавка в 25% от фиксированной выплаты. Это в денежном эквиваленте равно 2 396,17 рубля.

Также стоит учитывать изменения в графике получения денег. Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская отметила, что из-за празднования Дня России и сопутствующих выходных с 12 по 14 июня, многим гражданам июньские пенсии перечислят досрочно. Для этого также не требуется никаких дополнительных действий или документов от получателей, так как банковские системы произведут операции в автоматическом порядке.

