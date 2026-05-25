Риск обнуления счета: россиян предупредили о потере денег на вкладах

Юрист Базылев: неиспользуемые вклады могут привести к потере денег

Длительное отсутствие активности по банковским счетам и депозитам может привести к полной потере накоплений. Об этом сообщил юрист Даниил Базылев в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, если владелец долгое время не совершает никаких операций, финансовая организация имеет право списывать комиссию за сервисное обслуживание. В конечном итоге такие регулярные отчисления способны полностью обнулить баланс, что станет законным основанием для окончательного закрытия счета кредитной организацией.

Ситуация значительно осложняется, если владелец денежных средств уходит из жизни, а его законные преемники не заявляют о правах. Юрист пояснил, что в случае смерти вкладчика и отсутствия обращений от наследников в течение установленных законом шести месяцев, активы могут признать выморочным имуществом (имущество, которое осталось после смерти человека без наследников. — Прим. ред.).

В таком правовом статусе накопления безвозвратно переходят в собственность государства. Как отметил специалист, доступ к финансам зачастую оказывается затруднен или полностью утрачен из-за совокупности юридических и технических факторов.

Для предотвращения подобных финансовых потерь Базылев порекомендовал проявлять бдительность в управлении активами.

Эксперт посоветовал оперативно закрывать те вклады и счета, использование которых в ближайшее время не планируется. Кроме того, принципиально важным является информирование членов семьи и потенциальных наследников о наличии денежных средств в конкретных банковских учреждениях. Это позволит родственникам своевременно инициировать процедуру наследования и предотвратить изъятие сбережений в пользу бюджета.

