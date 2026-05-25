Трудно найти оправдание: СМИ в Италии осудило коллег за позицию по Старобельску

Александра Якимчук
Многие западные журналисты не приехали в ЛНР, так как боятся выставить правительства своих стран в невыгодном свете.

Реакция СМИ Запада на атаку ВСУ по Старобельску

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

L’AntiDiplomatico: трудно оправдать трагедию в Старобельске

Достаточно трудно найти оправдание атаке беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске, но многие западные СМИ пытаются. Их позицию осудили в итальянском издании L’AntiDiplomatico.

«Трудно долго утверждать, что убийству молодых студентов можно найти оправдание», — говорится в материале.

Авторы статьи раскритиковал коллег, в частности, сотрудников телеканала Sky TG24, которые сперва пытались придумать оправдание, намекая на то, что в случившейся трагедии виновата сама Россия. А после и вовсе сняли новости об этом с эфира в прайм-тайм.

Кроме того, в статье упоминалось еще несколько западных СМИ и международных организаций, которые отказались освещать произошедшее. Некоторые и вовсе заявили, что информация об ударе по колледжу и общежитию в Старобельске — ложь.

А когда представители прессы получили официальное приглашение в Луганскую Народную Республику (ЛНР) на освящение трагедии, многие из них просто не отправили своих корреспондентов. Среди "отказников" были и представители таких крупных и известных СМИ, как: BBC и CNN.

Еще итальянское издание процитировало официального представителя МИД России Марию Захарову, которая объяснила, что западная пресса просто боится освещать события, противоречащие официальным заявлениям их властей.

Атака на колледж и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета произошла в ночь на 22 мая. В результате случившегося погиб 21 человек и 65 получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в ЛНР террористическим актом. Он также подчеркнул, что рядом с атакованными объектами нет военной инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан обвинил западные СМИ в игнорировании удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.

Он вместе с 50 представителями иностранной прессы приехал на место трагедии для освещения произошедшего.

