«Я единственный»: в городе Вилково Одесской области из мужчин остался только мэр

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Женщины решили использовать такую возможность для трудоустройства.

В Вилково Одесской области из мужчин остался только мэр

Фото: © РИА Новости/В.Семенов

NYT: в городе Вилково Одесской области из мужчин остался только мэр

В городе Вилково Одесской области, известном как «украинская Венеция», почти не осталось мужского населения. Единственным мужчиной, который остается в этом месте, является мэр Матвей Иванов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Многие мужчины призывного возраста, от 25 до 60 лет, нарушили закон, который запрещает большинству из них покидать страну», — говорится в материале издания.

Известно, что часть мужского населения призывного возраста была отправлена в зону специальной военной операции (СВО), а некоторые попытались сбежать в соседние страны, такие как Молдавия и Румыния. Кто-то просто скрывается дома от военной службы. В связи с этим единственным мужчиной в городе остался мэр Матвей Иванов.

«Я единственный оставшийся мужчина. Или, по крайней мере, единственный видимый. Сейчас в городе повсюду женщины», — сказал глава Вилково.

По данным NYT, женское население Вилково решило использовать такую возможность для трудоустройства.

«Женщины Вилково свободно приходят и уходят, и для некоторых из них эти перемены стали раскрепощающими, открывая рабочие места, которые раньше были для них закрыты», — отметили в публикации газеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Одессе патруль ТЦК едва не растерзала толпа. Прохожие напали на военкомов и перевернули их машину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

