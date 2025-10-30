В Одессе патруль ТЦК едва не растерзала толпа

Эфирная новость 39 0

Прохожие набросились на военкомов и перевернули их машину.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Diego Herrera; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Произвол украинского ТЦК вошел в ту фазу, где его уже называют полноценной войной против гражданских.

Массовая драка на этот раз случилась в Одессе, когда патруль пытался насильно увезти мужчину, пришедего на продовольственный рынок. Чтобы не дать тцкшникам сбежать — толпа атаковала их машину.

Ранее 5-tv.ru писал, что даже сами боевики ВСУ противятся насильственной мобилизации гражданских. Предположительно, находящиеся в отпуске всушники отбили мужчину от вооруженного патруля ТЦК.

Пропагандистам киевского режима все сложнее создавать позитивную картинку. Чтобы не рассказывать о проблемах на линии соприкосновения и о потере населенных пунктов, они вынуждены сами придумывать хорошие новости. Но результат противоположен. Вот, например, один из украинских телеканалов обрадовал зрителей, что периодический блэкаут в городах — это уникальный шанс полюбоваться шикарным видом падающих звезд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

21:18
«Часы? Машина?» — Виктор Дробыш признался, что взрослым радоваться труднее
20:59
«Вынужденная мера»: Захарова о разработке систем «Буревестник»
20:51
«У меня — искусство»: Стас Ярушин сравнил свою музыку с творчеством коллег
20:34
В Одессе патруль ТЦК едва не растерзала толпа
20:17
«Только молитва»: группа «Город 312» о поддержке певицы Аи во время ее реабилитации
19:57
«Тоже акт вандализма»: в Петербурге могут запретить кормить птиц у памятников

Сейчас читают

«Всегда на связи»: группа «Город 312» о работе с певицей Аей после ее инсульта
«Молимся и верим»: «Город 312» о возвращении певицы Аи в состав группы
«Я артист с другой органикой»: Кочнев заменил Калюжного в сериале «Вампиры средней полосы»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео