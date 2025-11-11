Турецкий след: что известно об исчезновении россиянки в Анталье

Загадочная деталь появилась в деле о пропаже в турецкой Анталье петербурженки Ирины Киселевой. Полторы недели назад ушла из гостиницы, оставив там 12-летнего сына. И больше ее никто не видел.

В ее телефоне нашли скриншоты переписки с неким турком. Суть беседы сложно уловить, поскольку незнакомец удалил свою часть сообщений. Но последнее, чем интересовался — это добралась ли Ирина до отеля.

Также в телефоне найдено видео, где новый знакомый снял дорогу в Кемере с водительской стороны. Родственники россиянки говорят, что пытались связаться с этим турком, но безуспешно. Поэтому все найденные материалы передали полиции и сотрудникам нашего МИД. Возможно, это поможет приблизится к разгадке тайны.