Путин: туристический поток между Россией и Китаем растет

Туристический поток между Россией и Китаем продолжает расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Наши народы проявляют искренний интерес к истории, искусству и духовным ценностям друг друга. Активизируются культурные, научные и молодежные обмены, растут встречные туристические потоки», — сказал российский лидер.

Как безвизовый режим повлиял на поездки

Одним из факторов роста турпотока стал безвизовый режим между Россией и Китаем. Он упростил поездки для туристов и сделал направление доступнее для тех, кто раньше откладывал путешествие из-за оформления документов.

По данным «Синьхуа», безвизовый режим между Россией и КНР уже привел к росту взаимного туристического потока и помогает развитию отношений двух стран.

Сейчас россияне могут посещать Китай в рамках безвизового режима, в том числе в составе организованных туристических групп. Для таких поездок действует отдельный механизм: туроператоры подают списки участников на границу, а группа путешествует с сопровождающим.

Сколько россиян ездят в Китай

Интерес российских туристов к Китаю заметно вырос. По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом квартале 2026 года россияне совершили 396 тысяч туристических поездок в Китай. Это на 62,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Китай в начале 2026 года вошел в число самых популярных зарубежных направлений для россиян после Египта и Турции. В Россию за январь — март с туристическими, деловыми и личными целями приехали 220 тысяч граждан КНР.

Почему Китай стал популярнее

Туристов привлекают крупные города, исторические маршруты, гастрономия, шопинг и деловые поездки. Среди популярных направлений — Пекин, Шанхай, Харбин, Гуанчжоу и приграничные маршруты на Дальнем Востоке.

Для китайских туристов в России традиционно интересны Москва, Санкт-Петербург, Байкал, Мурманск, Дальний Восток и маршруты, связанные с культурой и историей страны.

Что еще обсуждали лидеры

Россия и Китай подписали пакет документов по итогам переговоров. Часть соглашений касается экономической кооперации, энергетики и стратегического взаимодействия.

Путин также заявил, что Россия готова и дальше надежно обеспечивать Китай энергоресурсами — нефтью, газом, включая сжиженный, и углем.

