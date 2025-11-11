В Петербурге начнут действовать новые правила выгула и содержания собак

В Петербурге 20 ноября начнут действовать новые правила выгула и содержания собак. Все владельцы обязаны пресекать агрессию — и не допускать нападения питомцев на людей и чужое имущество. В противном случае — штраф.

Прежде всего, если собака живет в частном доме, то его нужно обнести безопасным забором. А на входе повесить табличку с предупреждением.

На прогулке — все питомцы должны быть на поводке. А потенциально опасные породы — еще и в наморднике. Это касается и животных, рост которых выше 40 сантиметров. За нарушение придется заплатить до 5 тысяч рублей.

На праздники, детские площадки, в школы, магазины и кафе — брать питомца теперь нельзя. При этом само заведение может в частном порядке изменить правила посещения.

Еще одно ограничение коснется детей и подростков до 16-ти лет: им отныне запрещено гулять с большими собаками. За нарушение штраф заплатят родители. Самим взрослым — запрещено выводить животное на прогулку в нетрезвом виде. Отдельно прописан запрет на выгул двух и более крупных или потенциально опасных собак одновременно.