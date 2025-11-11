Редчайшие кадры из космоса — мощная вспышка на Солнце полностью уничтожила гигантский протуберанец. В ближайшие часы Землю накроет сильная магнитная буря.

Но для метеозависимых есть и хорошая новость. Из Госдумы в Минтруд и Минздрав поступит инициатива на время таких явлений отправлять людей с недомоганием на удаленку или оплачивать им больничный.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

