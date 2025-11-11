Морозы без труда: россиян ждет самая короткая за 20 лет рабочая зима

Дарья Орлова
Последний раз настолько «ленивыми» были 2004–2005 годы.

Сколько продлятся новогодние выходные в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ТАСС: Россиян ждет самая короткая за 20 лет рабочая зима

Россияне в предстоящем зимнем сезоне проведут на работе лишь 56 из 90 календарных дней, что станет минимальным показателем за более чем 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд и парламентские расчеты.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что такой график связан с длинными праздничными каникулами: впервые за долгое время с 1 по 11 января включительно граждан ждут официальные выходные. Кроме того, нерабочим будет день 31 декабря 2025 года.

По данным агентства, предыдущий раз столь короткой рабочая зима была в сезоне 2004–2005 годов. В среднем же на декабрь, январь и февраль обычно приходится около 57–58 рабочих дней. Самым «трудовым» периодом за последние годы стала зима 2013–2014 года с 59 рабочими днями.

Нилов отметил, что зимнее сокращение графика можно считать положительным, вспомнив слова Владимира Жириновского о том, что жители северных стран нуждаются в дополнительном отдыхе. По его словам, длинные выходные позволят людям провести больше времени с семьей и встретить морозные недели в хорошем настроении.

