ТАСС: Россиян ждет самая короткая за 20 лет рабочая зима

Россияне в предстоящем зимнем сезоне проведут на работе лишь 56 из 90 календарных дней, что станет минимальным показателем за более чем 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд и парламентские расчеты.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что такой график связан с длинными праздничными каникулами: впервые за долгое время с 1 по 11 января включительно граждан ждут официальные выходные. Кроме того, нерабочим будет день 31 декабря 2025 года.

По данным агентства, предыдущий раз столь короткой рабочая зима была в сезоне 2004–2005 годов. В среднем же на декабрь, январь и февраль обычно приходится около 57–58 рабочих дней. Самым «трудовым» периодом за последние годы стала зима 2013–2014 года с 59 рабочими днями.

Нилов отметил, что зимнее сокращение графика можно считать положительным, вспомнив слова Владимира Жириновского о том, что жители северных стран нуждаются в дополнительном отдыхе. По его словам, длинные выходные позволят людям провести больше времени с семьей и встретить морозные недели в хорошем настроении.

