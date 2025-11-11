Медбрат от скуки изнасиловал 71-летнюю старушку-инвалида

Медбрат от скуки изнасиловал старушку-инвалида в Нидерландах

В Нидерландах произошел инцидент, когда медбрат дважды делал пожилой женщине эротический массаж, а при втором сеансе совершил над ней насилие. Об этом сообщает NL Times.

Хотя происшествие случилось не на рабочем месте, дисциплинарный суд по делам здравоохранения в городе Ден-Босе вынес против мужчины пожизненный запрет заниматься медицинской деятельностью, исключив его из национального регистра BIG. Суд пришел к выводу, что преступление было настолько серьезным, что заслуживает максимального наказания.

В судебном процессе признано, что обвиняемый не смог объяснить свои действия и заявил, что «действовал из скуки». Суд также отметил высокий риск возможного повторения таких деяний. С февраля 2025 года мужчина отбывает наказание в виде трехлетнего тюремного срока.

Ранее в Великобритании 29-летний мужчина был осужден за изнасилование двух женщин в один день. Об этом сообщает Mirror. Мужчина проник в дом пожилой женщины с деменцией и изнасиловал ее. Спустя несколько часов он напал на женщину около 40 лет с ограниченными возможностями. В обоих случаях преступник задержан был после того, как попытался скрыться, выпрыгнув из окна своей квартиры.

