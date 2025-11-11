Медбрат от скуки изнасиловал 71-летнюю старушку-инвалида

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 95 0

Мужчина никак не смог объяснить свои действия.

За что лишают права заниматься медицинской деятельностью

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Медбрат от скуки изнасиловал старушку-инвалида в Нидерландах

В Нидерландах произошел инцидент, когда медбрат дважды делал пожилой женщине эротический массаж, а при втором сеансе совершил над ней насилие. Об этом сообщает NL Times.

Хотя происшествие случилось не на рабочем месте, дисциплинарный суд по делам здравоохранения в городе Ден-Босе вынес против мужчины пожизненный запрет заниматься медицинской деятельностью, исключив его из национального регистра BIG. Суд пришел к выводу, что преступление было настолько серьезным, что заслуживает максимального наказания.

В судебном процессе признано, что обвиняемый не смог объяснить свои действия и заявил, что «действовал из скуки». Суд также отметил высокий риск возможного повторения таких деяний. С февраля 2025 года мужчина отбывает наказание в виде трехлетнего тюремного срока.

Ранее в Великобритании 29-летний мужчина был осужден за изнасилование двух женщин в один день. Об этом сообщает Mirror. Мужчина проник в дом пожилой женщины с деменцией и изнасиловал ее. Спустя несколько часов он напал на женщину около 40 лет с ограниченными возможностями. В обоих случаях преступник задержан был после того, как попытался скрыться, выпрыгнув из окна своей квартиры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год
23:18
Никаких грязных дел: УК и ТСЖ придется отвечать за траты на благоустройство

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году