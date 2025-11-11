ВС РФ освободили нефтебазу и две железнодорожные станции на востоке Купянска

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Позиции российской армии в промышленной зоне укреплены.

Достижения ВС России на фронте

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Подразделения Вооруженных сил России успешно освободили нефтебазу и ряд железнодорожных станций на востоке Купянска в ходе наступательных операций. Об этом 11 ноября сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.

По его словам, бойцы зачистили улицу Дзержинского от украинских военных и взяли под контроль нефтебазу, расположенную на восточной окраине Купянска. Помимо этого полностью освобождены железнодорожные станции Оливино и Парк Восточного Прибытия, ранее удерживаемые подразделениями Вооруженных сил Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

