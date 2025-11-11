Интернет повернул не туда: о каких решениях жалеет создатель Всемирной паутины

Bloomberg: создатель Всемирной паутины жалеет о некоторых своих решениях

Британский программист и изобретатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли заявил, что современный интернет утратил изначальные идеалы открытости и равного доступа. В мемуарах «This is For Everyone» он вспоминает, как в 1989 году в ЦЕРНе (Швейцария) создавал систему, позволявшую компьютерам обмениваться данными, но с сожалением отмечает, что сегодня сеть стала инструментом монетизации и контроля. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Бернерса-Ли, его мечтой было создание нового пространства человеческого творчества, но с течением времени интернет оказался под властью технологических гигантов, собирающих данные пользователей и подталкивающих их к бесконечному потреблению контента. Он признался, что на заре существования сети не была внедрена безопасная система микроплатежей, которая могла бы обеспечить честную оплату контента без навязчивой рекламы.

Информатик объяснил, что если бы в первые годы существования паутины доступ к ней стал платным, она, вероятно, не получила бы глобального распространения. Реклама тогда казалась выходом, позволяющим сделать знания общедоступными. Однако позже это решение породило цифровые зависимости, сделало пользователей «кликающими машинами» и способствовало господству нескольких корпораций — Meta*, Google и Amazon.

Бернерс-Ли считает, что интернет нуждается в переосмыслении архитектуры и возвращении контроля пользователям. Его проект Solid направлен на децентрализацию данных, но пока не получил широкого признания: бизнес-модели, основанные на рекламе, оказываются устойчивее.

Бывший вице-премьер Великобритании и экс-глава отдела глобальной политики Meta Ник Клегг в своей книге «How to Save the Internet» утверждает, что общество испытывало страх перед технологиями всегда — от изобретения печатного станка до появления смартфонов. Однако, как отмечает Bloomberg, именно рекламная модель, а не технологии, вызвала недовольство пользователей. По мнению агентства, современный интернет стал экосистемой, где каждый лайк, клик и просмотр превращается в прибыль корпораций.

Bloomberg отмечает, что в эпоху искусственного интеллекта руководители OpenAI Сэм Альтман и Google DeepMind Демис Хассабис говорят о будущем, где интеллектуальные системы помогут решать мировые проблемы. Однако, если развитие ИИ будет зависеть от рекламных доходов, это приведет к повторению ошибок прошлого, предупреждает агентство.

Гендиректор децентрализованной соцсети Bluesky Джей Грейбер также обращает внимание на то, что люди забыли, каким был интернет раньше. Когда-то пользователи могли создавать личные блоги или страницы MySpace, теперь же ландшафт сети представлен несколькими крупными компаниями, контролирующими алгоритмы и новостные ленты.

Цитируя Бернерса-Ли, Bloomberg подчеркивает, что основатель паутины призывает «фиксировать хаос», а не упрощать интернет до таблиц и ячеек. Он убежден, что только возвращение к идеям децентрализации и прозрачности способно вернуть Сети утраченный баланс между коммерцией и свободой.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ