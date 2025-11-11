Поставки газа из России по европейской нитке «Турецкого потока» установили новый рекорд 6 ноября. Они достигли 55,82 миллионов кубометров в сутки. Об этом пишет EADaily.

Предыдущий рекорд был установлен 5 ноября — 55,8 миллионов кубометров в сутки. Дело в том, что европейские компании, в частности, греческая DEPO и швейцарская Axpo, начали в ноябре перепродавать газ на Украину. При этом физических поставок из самой Греции нет. Объемы берутся из российского экспорта в Болгарии.

Эти поставляемые объемы составляют лишь 4% импорта Украины, но киевскому режиму сильно не хватает газа после ответных ударов армии РФ по внутренней газодобыче. Так, в октябре дефицит газа этой зимой на Украине оценивали в объеме более четырех миллиардов кубометров. Владимир Зеленский заявлял, что для их покупки нужно где-то найти 750 миллионов долларов.

В 2025 году хранилища Незалежной заполнены более чем на 13,2 миллиардов кубометров. Однако этого мало, так как в прошлом отопительном сезоне те же запасы были исчерпаны почти полностью. Теперь Украине не остается ничего другого, как импортировать дополнительный газ, чтобы компенсировать потери по внутренней газодобыче.

Самые доступные по цене транспортировки в данный момент — польские и венгерские направления. До этого самым выгодным вариантом покупки газа для Украины был выкуп объемов у европейских трейдеров из украинского транзита. Но киевский режим самостоятельно его остановил и поплатился за это решение.

