Mirror: Женщина-некрофил возглавляла картель и купалась в крови жертв

Жительница Мексики, известная как «Ла Пеке», руководя жестоким наркокартелем «Лос-Сетас», купалась в крови жертв, пила ее и совершала насильственные действия над их мертвыми телами. Об этом сообщает Mirror.

Будущая королева преступного мира росла в бедности в штате Идальго. Она стала матерью в 15 лет и, испытывая финансовые трудности, пошла работать проституткой. Позже с помощью связей влилась в ряды «Лос-Сетас», сначала в качестве информатора. Со временем она поднялась до руководящей позиции, проявляя особую жестокость и беспрецедентную хладнокровность.

Ла Пеке участвовала в ряде зверских преступлений, включая обезглавливания и пытки, и лично следила за дорогами, чтобы выявлять патрули полиции и армии. За невыполнение заданий ее запирали и лишали еды.

В ходе допроса в тюрьме женщина рассказала, что купалась в крови своих жертв, пила ее теплой и совершала насилие над их телами. Сейчас женщина ждет приговора по обвинениям в многочисленных жестоких преступлениях.

Картель «Лос-Сетас» — одна из самых опасных и кровопролитных криминальных организаций в Мексике, созданная бывшими военными и известная массовыми убийствами, наркоторговлей и похищениями. Женщины в этом картеле играют не менее отвратительную роль: они действуют как шпионки и убийцы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.