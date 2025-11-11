Присвоит все: юрист рассказала, когда бывший супруг может отсудить имущество

Юрист Штейнфельд: сначала брачный договор, а уже потом — заявление о разводе

Имущественные вопросы лучше всего решать до развода. Эксперт по семейным делам, юрист Анна Штейнфельд в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объяснила, в каких случаях один из супругов может лишиться большей части совместного имущества и как защитить себя до развода.

Самый нежелательный развод — это тот, что доходит до суда, когда договориться уже невозможно. В таких случаях, по словам юриста, важно понимать, при каких обстоятельствах бывший супруг может отсудить все или большую часть имущества.

Когда бывший супруг может отсудить все или большую часть имущества

«Если в общую квартиру вложены личные деньги, например, вырученные от продажи добрачного имущества, — эта сумма и соответствующая доля не делятся», — пояснила эксперт.

К личному имуществу также относятся унаследованные, подаренные или приватизированные объекты. При этом юрист подчеркнула, что крайне важно сохранять все документы, подтверждающие происхождение средств:

«Если не доказать, что именно личные деньги были вложены в общее имущество, его поделят поровну».

Штейнфельд добавила, что суд может присудить большую часть имущества одному из супругов, если:

с ним остается общий ребенок-инвалид;

второй супруг без уважительных причин не получал доход или расходовал общее имущество в ущерб семье;

один из супругов по состоянию здоровья не может работать;

в брачном договоре установлено явное неравенство (например, все — одному, ничего — другому);

доказано, что в добрачной квартире второго супруга был сделан капитальный ремонт за совместные деньги.

Когда и как решать имущественные вопросы

«Лучше всего решать имущественные вопросы до развода, пока есть возможность договориться», — отметила юрист.

Сделать это можно через брачный договор или соглашение о разделе имущества. «Брачный договор нельзя заключить после расторжения брака, — подчеркнула специалист.

Анна Штейнфельд советует сначала заключить брачный договор, а уже потом подавать заявление о разводе. Так можно быстро и мирно определить, кому что достанется.

Стоит заранее собрать и подготовить все документы на личное и совместное имущество, а также кредитные договоры.

«Только после такой подготовки можно спокойно расторгать брак и делить имущество в суде», — подытожила юрист.

По ее словам, оснований, чтобы один из супругов оставил себе все, — крайне мало.

«Ключевое здесь — доказательства, представленные в суд», — подчеркнула Анна Штейнфельд.

