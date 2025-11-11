При обрушении балкона в частном доме в Чечне пострадали 20 человек

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 109 0

Их доставили в больницу.

В Чечне пострадали 20 человек в результате обрушения балкона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При обрушении балкона в жилом доме в Чечне пострадали 20 человек. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По словам инсайдера, инцидент произошел во вторник, 11 ноября, в Гудермесском районе.

«Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон», — сказал собеседник, добавив, что конструкция рухнула вниз, не выдержав общего веса людей.

После случившегося пострадавших доставили в больницу. Врачи их осмотрели и диагностировали травмы различной степени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в городе Куйбышев Новосибирской области частично обрушилось общежитие. ЧП произошло в квартале «Учебный городок», где располагается сельскохозяйственный техникум.

Как сообщили в МЧС региона, в центральной части строения обвалились три верхних этажа. Здание уже было признано аварийным и не эксплуатировалось, поэтому внутри никого не было. Пострадавших в результате инцидента нет. Территория заранее была огорожена, а сам объект находится под охраной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

