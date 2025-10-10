Общежитие частично обрушилось в Новосибирской области

Частичное обрушение пятиэтажного здания аварийного общежития произошло в городе Куйбышев Новосибирской области. Инцидент случился в квартале «Учебный городок», где располагается сельскохозяйственный техникум.

По данным МЧС региона, в центральной части строения обвалились три верхних этажа. Здание уже было признано аварийным и не эксплуатировалось, поэтому внутри никого не было.

Пострадавших в результате инцидента нет. Территория заранее была огорожена, а сам объект находится под охраной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Владивостоке обрушилась часть здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

