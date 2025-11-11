Прощание с Владимиром Симоновым пройдет в театре Вахтангова 12 ноября

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновы пройдет в среду, 12 ноября, в стенах театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

«Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Александровичем Симоновым будет проходить 12 ноября с 11:00 до 13:00 на исторической сцене Театра имени Евгения Вахтангова», — указано в сообщении.

В театре также уточнили, что актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Владимир Симонов скончался 8 ноября в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

В первую очередь Симонов известен как театральный актер. Он был принят в труппу Театра им. Е. Вахтангова сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. В 1983 году артист перешел в Московский художественный академический театр. Его туда пригласил Олег Ефремов. Однако всего через шесть лет Симонов вернулся в родной Театр Вахтангова, где и служил до конца жизни.

