Умер советский и российский художник Эрик Булатов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Он был одним из самых известных в стране представителей концептуализма и современного искусства.

Ушел из жизни художник Эрик Булатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ушел из жизни художник Эрик Булатов. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Эрику Булатову было 92 года. Он считается одним из ключевых представителей московского концептуализма и современного российского искусства. Художник получил известность благодаря картинам, соединяющим фигуративное изображение и текст.

С 1989 года Эрик Булатов жил в Нью-Йорке. В 1990-х художник перебрался в Париж и начал работать там. При этом он активно делал проекты в России. Например, пять лет назад в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал. А в 2023-м в Нижнем Новгороде прошла большая выставка, посвященная 90-летию мэтра.

Сегодня работы Эрика Булатова можно увидеть в лучших музеях мира, включая Третьяковскую галерею.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что народный артист РФ Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет. Причина — сердечная недостаточность. Известный актер служил Театру имени Евгения Вахтангова.

