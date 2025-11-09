Умер советский и российский художник Эрик Булатов

Ушел из жизни художник Эрик Булатов. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Эрику Булатову было 92 года. Он считается одним из ключевых представителей московского концептуализма и современного российского искусства. Художник получил известность благодаря картинам, соединяющим фигуративное изображение и текст.

С 1989 года Эрик Булатов жил в Нью-Йорке. В 1990-х художник перебрался в Париж и начал работать там. При этом он активно делал проекты в России. Например, пять лет назад в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал. А в 2023-м в Нижнем Новгороде прошла большая выставка, посвященная 90-летию мэтра.

Сегодня работы Эрика Булатова можно увидеть в лучших музеях мира, включая Третьяковскую галерею.

