«Взял за ногу и ударил головой о стену»: в Москве дедушка жестоко убил внука

Телесные повреждения получила и бабушка мальчика.

Дедушка убил внука в Москве

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

В Москве приговорили к 17 годам колонии строгого режима убившего внука дедушку

В Москве суд приговорил 51-летнего мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство малолетнего внука. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Трагедия произошла 5 апреля в квартире на улице Твардовского. По данным следствия, мужчина проявил крайнюю жестокость по отношению к малышу.

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

«Мужчина взял своего малолетнего внука 2023 года рождения за ногу и дважды ударил головой и телом о стену», — говорится в сообщении прокуратуры. Ребенок скончался на месте происшествия.

Источник 5-tv.ru уточнил, что во время избиения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, пострадала и бабушка мальчика — москвич нанес ей телесные повреждения.

Ранее в американском штате Мичиган женщина призналась в убийстве собственного трехлетнего сына. По версии следствия, она и ее бойфренд решили избавиться от мальчика, полагая, что его присутствие мешает им начать новую жизнь и завести общего ребенка, сообщает People.

