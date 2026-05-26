Звезда «Сватов» пришел на встречу Глеба Калюжного из армии
Николай Добрынин признался, что его молодой коллега сиял в военной форме, когда его отпускали на съемки из части.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актер Глеб Калюжный официально возвращается к гражданской жизни после года срочной службы, и одним из первых его встречать приехал народный артист России Николай Добрынин. Об этом сообщает Super.ru.
Исполнитель роли Митяя в сериале «Сваты» приехал лично поддержать коллегу, с которым снимался в картине «Дед Фомич». Добрынин рассказал, что командование части шло навстречу молодому артисту и отпускало его прямо в военной форме на съемочную площадку.
«Я видел, что ему это очень нравится. Он сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно сделал, большой молодец. Конечно, переживал, все переживают, это новый, непростой период в жизни, который нужно проходить. Тебя вырывают из семьи, из дома, из тепла. Это каждый должен пройти. Я служил, я горжусь этим», — поделился трогательными эмоциями Добрынин.
Год назад — 27 мая 2025 года — Калюжный отправился выполнять воинский долг по призыву.
