Пентагон подтвердил удары по ракетным установкам в южном Иране

Американские военные заверили, что речи о срыве действующего перемирия не идет.

Пентагон подтвердил, что США нанесли удары на юге Ирана якобы для самообороны

Вооруженные силы США нанесли точечные атаки по пусковым площадкам и плавсредствам на южном побережье Исламской Республики. Об этом РИА Новости сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Цели включали места пуска ракет и иранские лодки, пытавшиеся установить мины», — привел агентству выдержку из ответа капитан первого ранга Тим Хокинс.

Официальный представитель CENTCOM отдельно акцентировал: действие якобы носит оборонительный характер, и никто не намерен разрывать режим прекращения огня. Ранее о произошедшем сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин; по ее данным, в результате операции были уничтожены два катера КСИР и позиция зенитно-ракетного комплекса.

Атака произошла на крайне противоречивом дипломатическом фоне. Накануне госсекретарь США Марко Рубио оценил как высокие шансы на временную ядерную сделку с Тегераном, предполагающую отказ от запасов высокообогащенного урана. Однако в самом Иране эту информацию оперативно опровергли.

Дональд Трамп тем не менее дал понять, что стороны близки к подписанию меморандума о взаимопонимании: документ может включать обязательство Ирана не создавать ядерное оружие в обмен на снятие портовой блокады и ряда санкций.

