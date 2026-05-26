Опасные свидания: как мошенники обманывают россиян в поисках любви

РИА Новости: появилась новая мошенническая схема под видом знакомств

Схема с фальшивыми приглашениями на свидания стала наиболее востребованным методом хищения средств у любителей онлайн-знакомств в России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экспертов компании F6.

По данным специалистов, за первый квартал 2026 года только пять организованных группировок, использующих тактику FakeDate — фейковое свидание, смогли украсть у россиян 94 миллиона рублей.

При этом двое из трех пострадавших в романтических сценариях лишаются денег именно таким способом. Средний размер разового ущерба для одной жертвы составляет около 6,3 тысячи рублей.

Злоумышленники действуют по отработанному сценарию. После короткого периода общения в специализированном сервисе «девушка» предлагает новому знакомому провести время вместе в театре, цирке или на квесте. Она утверждает, что уже приобрела билет и присылает ссылку на якобы официальный сайт заведения для покупки соседнего места.

Список локаций постоянно расширяется — теперь в него входят даже тиры, где пользователям предлагают пострелять из огнестрельного оружия. На самом деле ссылки ведут на фишинговые страницы, через которые похищаются данные банковских карт и списываются деньги.

Специалисты отметили, что киберпреступники начали активно применять современные технологии для обмана. Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров подчеркнул в косвенной речи, что сегодня мошенники используют искусственный интеллект для создания реалистичных фотографий и написания убедительных текстов сообщений.

Это значительно снижает барьеры для входа новых участников в криминальный бизнес. Для обеспечения безопасности пользователям рекомендуют приобретать билеты только через проверенные приложения, не переходить по присланным ссылкам и всегда внимательно изучать доменные имена сайтов, на которых планируется оплата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.