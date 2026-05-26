Актер Глеб Калюжный вернулся из армии

Звезда фильма «Малыш» и сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный вернулся из армии. Кадры встречи появились в распоряжении 5-tv.ru.

Исполнять воинский долг артист отправился 27 мая 2025 года. Калюжный был зачислен в Семеновский полк.

Встречать Калюжного приехали в том числе мама и сестра.

Глеб поблагодарил всех, кто приехал на встречу. Среди них также коллега Калюжного по картине «Дед Фомич», народный артист России Николай Добрынин.

«Спасибо всем, хорошего дня!» — сказал демобилизовавшийся артист.

Глеб Калюжный рассказывал, что решение отправиться служить в армию он принял после съемок в военной драме «Малыш». Прототипом главного героя стал боец СВО Павел Черток.

«Общение с Пашей, истории от участников специальной военной операции, которые принимали участие практически в каждой сцене нашего фильма — это все то, что вдохновляло. Это замечательные люди», — делился актер на премьере картины.

Калюжный отметил, что про таких героев нужно снимать тысячи фильмов.

