«Есть результат!» — как проходит форум «Единой России» в Приморье

В основе народной программы — развитие промышленности, обновление общественных территории и новые законы.

Во Владивостоке проходит форум «Есть результат!» от «Единой России»

Опережающее развитие промышленности, масштабное обновление общественных территорий и законы, которые поднимут качество жизни на Дальнем Востоке и в Арктической зоне, — все это легло в основу народной программы, которую обсуждали на форуме «Есть результат!» от «Единой России» во Владивостоке.

Инициативы должны не только остановить отток населения из регионов, но и заложить основу для демографического роста по всей стране.

«Проделана огромная работа с правительством России, и мы уже видим результаты. Результаты заключаются в огромном потоке инвестиций, которые пришли на Дальний Восток, и большом количестве новых экономических субъектов, которые появились», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Одним из таких предприятий является судостроительный комплекс «Звезда». На верфи выпустили уже пять уникальных танкеров. Раньше в России суда такого класса построить было невозможно.

Но следующая цель еще более амбициозная. Здесь продолжается строительство самого мощного в мире атомного ледокола.

