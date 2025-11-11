«Люцифер» с рогами: в Австралии обнаружили новый вид пчел

Ученые из Университета Кертина в Западной Австралии сообщили об открытии уникального вида насекомого.

Какие бывают виды пчел

Фото: www.globallookpress.com/F. Hecker

The Guardian: в Австралии обнаружили новый вид пчелы с «дьявольскими» рожками

В Западной Австралии биологи из Университета Кертина объявили об открытии нового вида пчелы — Люцифер (Megachile Hackeriapis Lucifer), отличающегося необычными рогами на голове. Об этом сообщает издание The Guardian.

Открытие принадлежит исследователю Кейт Прендергаст из Школы молекулярных и биологических наук. Ученая обнаружила насекомое еще в 2019 году, когда изучала редкий вид дикорастущего цветка, находящегося под угрозой исчезновения.

«У самки на лице были крошечные рожки — это выглядело впечатляюще и немного зловеще», — отметила Прендергаст.

Своим именем — Люцифер, что в переводе означает «светоносец», пчела обязана своему необычному внешнему виду, который ученые описывают как «дьявольский». По словам исследовательницы, этот вид стал первым новым представителем своей группы, описанным за последние двадцать лет. Это открытие, по мнению специалистов, демонстрирует, насколько слабо изучено биоразнообразие Австралии.

Прендергаст выразила надежду, что обнаружение нового вида поможет привлечь внимание к проблеме уничтожения природных местообитаний.

«Многие горнодобывающие компании не проводят исследования местных пчел, и мы можем терять виды, играющие важную роль в экосистемах, прежде чем узнаем об их существовании», — добавила она.

По оценкам ученых, почти все цветковые растения зависят от диких опылителей, а разрушение среды их обитания и изменение климата ставят под угрозу выживание многих из них, включая недавно обнаруженного Люцифера.

