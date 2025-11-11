Три человека пострадали при обрушении горнолыжного комплекса в Красногорске

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Также 50 машин получили повреждения.

При обрушении конструкции в Красногорске пострадали люди

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Московской области, в Красногорске, произошло обрушение части горнолыжного комплекса «Снежком». В результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все пострадавшие отказались от госпитализации. По информации собеседника издания, у одной из женщин диагностировали колото-резанную рану верхней губы. Во время ЧП она находилась в салоне автомобиля. Также в результате случившегося повреждения получили 50 машин.

Горнолыжный центр в Красногорске сносят уже на протяжении нескольких лет. Согласно данным 5-tv.ru, эпичные падения конструкций бывшего спорткомплекса, к сожалению, происходят часто. В декабре 2024 года при очередном обрушении даже погиб рабочий.

Очередной вопиющий инцидент случился днем 11 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Чечне во время похорон обрушился деревянный балкон в жилом доме. В результате этого 20 человек получили различные ранения.

