Три человека пострадали при обрушении горнолыжного комплекса в Красногорске

В Московской области, в Красногорске, произошло обрушение части горнолыжного комплекса «Снежком». В результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все пострадавшие отказались от госпитализации. По информации собеседника издания, у одной из женщин диагностировали колото-резанную рану верхней губы. Во время ЧП она находилась в салоне автомобиля. Также в результате случившегося повреждения получили 50 машин.

Горнолыжный центр в Красногорске сносят уже на протяжении нескольких лет. Согласно данным 5-tv.ru, эпичные падения конструкций бывшего спорткомплекса, к сожалению, происходят часто. В декабре 2024 года при очередном обрушении даже погиб рабочий.

Очередной вопиющий инцидент случился днем 11 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

