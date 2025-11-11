Женщина вырезала ребенка из тела беременной девушки и пыталась выдать его за своего

Жительница американского штата Миссури задушила беременную девушку и вырезала из ее тела ребенка, которого попыталась выдать за собственного. Об этом сообщает Mirror.

Убийство и похищение

Как сообщается, 36-летняя мать четверых детей познакомилась с беременной 23-летней девушкой в интернете — их связывало увлечение разведением собак. Под предлогом покупки щенка злоумышленница приехала в дом новой знакомой, которая должна была родить через месяц, и напала на нее.

Девушка была задушена веревкой, а ее ребенок был извлечен из чрева матери кухонным ножом. На следующий день убийцу задержали — она держала похищенную девочку на руках, утверждая, что родила ее сама. Ребенка удалось спасти и вернуть отцу.

Женщину приговорили к смертной казнили в тюрьме Терре-Хот, штат Индиана. Она стала первой женщиной, казненной федеральным правительством США за 70 лет.

Когда охранники спросили, хочет ли она сказать что-то напоследок, женщина произнесла только одно слово: «Нет».

«Она самая сломленная из сломленных»

Только после суда общественность узнала, что с раннего детства женщина подвергалась жестокому обращению со стороны отчима — пьяницы, который избивал и насиловал ее. Мужчина построил для девочки отдельную комнату в глубине леса, рядом с трейлером семьи, чтобы никто не слышал ее криков.

Когда падчерица попыталась сопротивляться, он ударил ее головой о бетонный пол — травму подтвердили позже с помощью МРТ.

Ее мать также участвовала в издевательствах: позволяла рабочим насиловать дочь в обмен на услуги по дому.

«Это история женщины, которая всю жизнь подвергалась сексуальному насилию и пыткам. Она не самая худшая из худших. Она самая сломленная из сломленных», — сказала директор Корнеллского центра по изучению смертной казни.

Ошибки системы

На суде женщину представлял государственный адвокат, не имевший опыта ведения дел о смертной казни. Ни ее биполярное расстройство, ни посттравматический синдром, ни последствия многолетнего насилия не были должным образом рассмотрены судом.

Лишь спустя годы новые юристы представили полную картину: женщина страдала от тяжелых психических нарушений и галлюцинаций. Незадолго до убийства она рассказывала близким, что беременна — хотя после рождения четвертого ребенка ее принудительно стерилизовали.

