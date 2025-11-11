Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует нацистские взгляды. Он также привел аргументы, которые подтверждают этот тезис. Об этом сообщает ТАСС.

«Курт Волкер (бывший представителя США по Украине при экс-президенте Джо Байдене. — Прим. ред.) дальше заявляет, что Путин убежден, что Украина должна быть частью России, я даже не буду на эту тему говорить, и Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного?» — сказал глава дипведомства.

Лавров отметил, что Зеленский регулярно вручает награды бойцам батальона «Азов»*. Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта уничтожение нацизма остается обязательным условием. Лавров добавил, что европейские страны не поднимаю вопрос нацизма при общении с украинскими властями.

Министр также отметил, что Россия готова обсуждать с США подготовку встречи между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, однако от правительства Штатов конкретных предложений пока не поступало. Лавров высказал обеспокоенность по поводу планов США размещать ядерное оружие в Азии, а также акцентировал важность продления ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях на год для предотвращения ядерной войны.

*организация признана террористической, запрещена в РФ