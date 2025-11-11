Лавров: Зеленский своими действиями доказывает свою причастность к нацизму

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

Европейские власти не задумываются об этом при общении с украинским лидером.

Владимир Зеленский нацист или нет

Фото: Reuters/Alina Smutko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует нацистские взгляды. Он также привел аргументы, которые подтверждают этот тезис. Об этом сообщает ТАСС.

«Курт Волкер (бывший представителя США по Украине при экс-президенте Джо Байдене. — Прим. ред.) дальше заявляет, что Путин убежден, что Украина должна быть частью России, я даже не буду на эту тему говорить, и Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного?» — сказал глава дипведомства.

Лавров отметил, что Зеленский регулярно вручает награды бойцам батальона «Азов»*. Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта уничтожение нацизма остается обязательным условием. Лавров добавил, что европейские страны не поднимаю вопрос нацизма при общении с украинскими властями.

Министр также отметил, что Россия готова обсуждать с США подготовку встречи между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, однако от правительства Штатов конкретных предложений пока не поступало. Лавров высказал обеспокоенность по поводу планов США размещать ядерное оружие в Азии, а также акцентировал важность продления ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях на год для предотвращения ядерной войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*организация признана террористической, запрещена в РФ

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
В Красногорске мальчик поднял деньги на улице и ему оторвало пальцы
0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году