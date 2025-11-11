Новые правила для нового сезона: конкурс «Лидеры России» стартовал в шестой раз

Конкурс «Лидеры России» стартовал в шестой раз и пройдет по новым правилам

Сегодня стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России», он уже шестой по счету. И если раньше в нем оценивали личные достижения и эффективность каждого участника, то теперь правила существенно изменились. И они, по словам организаторов, отвечают сегодняшним вызовам, когда многие задачи решаются не в одиночку, а сообща.

«В этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами. На конкурс могут подавать заявки команды из пяти человек, которые связаны друг с другом какой-то совместной деятельностью: или вместе работают, или реализуют какие-то совместные проекты. Общие требования не меняются», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко напомнил, что конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. И уже стал социальным лифтом для талантливых управленцев. Победители прошлых сезонов сейчас занимают высокие посты: от мэров и губернаторов до заместителей министров.

