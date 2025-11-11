В Финляндии выросло число преступлений в отношении россиян и уроженцев СССР

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 68 0

В стране также не любят эстонцев.

Как относятся к россиянам и русскоязычным людям в Финляндии

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Финляндии резко выросло число преступлений в отношении россиян и уроженцев СССР. Об этом сообщила Полицейская академия из Тампере, опубликовав свежий доклад о ситуации в стране.​

По данным финской полиции, за прошлый год количество зарегистрированных происшествий такого рода увеличилось на 13% и достигло рекордного уровня — 1808 случаев, что на 13% больше, чем в 2023-м. Значительная часть преступлений (около 70%) связана с предубеждениями по этническому признаку. На долю россиян пришлось на 19% больше преступлений по мотиву национальной принадлежности, чем годом ранее.

Среди жертв чаще всего фигурируют граждане России, Эстонии и лица, родившиеся в Советском Союзе. Агрессия в основном выражается в словесных оскорблениях, угрозах и насильственных действиях на улицах и в общественных местах.

Авторы доклада отмечают, что рост уровня преступности по отношению к русскоязычным, эстонцам и выходцам из СССР связан с конфликтом вокруг Украины. Финские журналисты отмечали, что в последние годы про русских в стране теперь говорят оскорбительные вещи, и это как будто становится позволительным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
В Красногорске мальчик поднял деньги на улице и ему оторвало пальцы
0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году