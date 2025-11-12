«Всего 50 раз елку нарядить»: Сергей Сафронов заговорил о скорой смерти

Иллюзионист Сергей Сафронов заговорил о скорой смерти

Жизнь — мимолетна, поэтому важно ценить каждое ее мгновение и радоваться исполнению заветных желаний. Именно по такому принципу живет известный иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов, который каждый раз улыбается при мысли о цирке. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru.

По словам Сафронова, работать в цирке — его давняя мечта. В настоящее время он уже год служит Большому московскому цирку на Проспекте Вернадского вместе с братьями Запашными.

«Я сейчас работаю в Большом московском цирке на Проспекте Вернадского с братьями Запашными. Для меня это вообще огромное счастье — оказаться сейчас в этой прекрасной цирковой семье. Меня приняли в эту семью. Это на самом деле очень круто, это мое счастье, моя мечта, которая осуществилась», — поделился Сафронов.

Иллюзионист добавил, что исполнение заветной мечты не перестает его радовать и по сей день — артист всегда едет на представление с улыбкой на лице. Опечаливает его лишь одно — быстротечность жизни. Сафронов посчитал, что, в целом, зрелый период каждого человека — примерно 50 лет.

«Вот этот год я анализирую: вот сколько лет человек живет? — 100 лет. 20 лет — становление, 20 лет — пенсия, десять — ты еще где-то мотаешься, и итого 50 лет. Что такое 50 лет? — Это 50 раз елку нарядить. Это так мало <…>. И вот представляете, один из этих 50 раз я в цирке. И каждый раз, когда я приезжаю на представление, вот эта улыбка — та самая игрушечка, которую я вешаю на елочку. Представляете, какое это мгновение? И это счастье — это мгновение провести в Большом московском цирке», — воодушевленно рассказал артист.

Полную версию интервью с иллюзионистом Сергеем Сафроновым смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Сафронов мечтает, чтобы его дети тоже стали артистами цирка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX