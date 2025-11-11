«Тоже так хочу»: Сафронов о белой зависти к Запашным

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Иллюзионист во многом берет пример со «старших» и успешных цирковых товарищей.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Иллюзионист Сергей Сафронов мечтает, чтобы его дети стали цирковыми артистами

Иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов мечтает, чтобы его дети тоже стали артистами цирка. В этом плане ему очень нравится уклад жизни родных Эдгара Запашного, который из семейного перетек в рабочий. Однако в случае Сафронова не все так просто, как ему хотелось бы. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Для меня сейчас вот эта дистанция — большая проблема. Для того, чтобы втянуть их», — подчеркнул Сафронов.

При этом Сергей добавил, что одна из его дочерей — Алиса — уже выступает на сцене вместе с ним. Так, в прошлые новогодние каникулы девочка приняла участие в 36 представлениях.

«Я жду с нетерпением, когда дети закончат учебу <…>. Конечно, я их буду втягивать в свое ремесло», — добавил Сергей Сафронов.

Иллюзионист признался: когда он идет по цирку и видит отцов, которые вместе со своими детьми выступают на сцене, то он искренне радуется.

«Я вижу это все. Я кайфую и говорю: «тоже так хочу», — подытожил иллюзионист.

У Сергея Сафронова четверо детей: от первой жены Марии у него есть дочь Алина и сын Владимир, а от второй жены Екатерины — пятилетняя дочери Алиса и Оливия.

Полную версию интервью с иллюзионистом Сергеем Сафроновым смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущая Регина Тодоренко показала, как выглядит ее тело после рождения третьего сына. Мальчик появился на свет около двух месяцев назад.

