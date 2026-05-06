Поздно вспомнили — не беда: какие растения подходят для посева в мае

Екатерина Чумоватова
Некоторые культуры неприхотливы для начала выращивания даже в конце весны.

Какие растения можно посеять в середине мая в открытый грунт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Огурцы и кабачки можно посадить в середине мая и получить большой урожай

Если не успели заняться урожаем в начале весны, то середина мая — не приговор для большого урожая. Существует семь культур, которые хорошо взойдут при посеве даже в открытый грунт и успеют созреть к концу сезона. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Одним из вариантов растений для майского посева являются огурцы. Дачникам советуют сеять семена в прогретую до плюс 15 градусов почву на глубине пять сантиметров. Первый урожай огурцов можно срезать уже в начале июля.

Второй самый популярный, неприхотливый и холодостойкий однолетник — кабачки. Их семена можно сажать в открытый грунт плашмя, по две штучки и на глубину три или четыре сантиметра. В случае если взойдут оба, то лишний росток обычно прищипывают. Огородники смогут получить плоды в июле.

Фасоль — теплолюбивая культура, поэтому ее можно сажать, когда почва уже прогрелась. Перед посевом эксперты советуют замочить семена для ускорения прорастания. Семейство бобовых очень требовательно к поливу, поэтому следует умеренно поддерживать влажность почвы.

Также для посадки урожая в мае подойдет морковь. Однако стоит обратить внимание, что ее семена медленно прорастают — примерно 10–14 дней уйдет, чтобы увидеть первые ростки. Для ускорения процесса можно накрыть грядку пленкой до появления всходов.

В теплый период можно начать выращивать свеклу и редьку. Культуры неприхотливы, но требуют регулярного полива и прореживания грядок.

Самый быстрый вариант — листовой салат, руккола и шпинат. Растения выдерживают холод и дают свою зелень через три недели после посева. Чтобы свежие листья салата были на столе все лето, рекомендуется сеять в несколько этапов с интервалом две недели.

