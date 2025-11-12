ФСБ пресекла попытку ФРГ перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области

Эфирная новость 59 0

В марте этого года немецкое посольство незаконно извлекло останки солдат ФРГ в Свято-Вознесенском женском монастыре.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники ФСБ предотвратили западную провокацию, на этот раз со стороны Германии.

Немецкие спецслужбы совместно с консульством страны пытались провести незаконную эксгумацию солдат и офицеров вермахта. Раскопки проводились на территории Свято-Вознесенского монастыря под Волгоградом. Нацистов планировали перезахоронить в этом же районе, на мемориальном комплексе «Россошки». Причем, хотели сделать это со всеми воинскими почестями и даже показать это в западных СМИ как раз накануне 9 Мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские спецслужбы сорвали угон истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на борту. Это новейшее российское оружие, аналогов которому нет не только на Западе, но и вообще в мире. Угон готовили украинские и британские агенты. Они даже вышли на связь с одним из наших боевых летчиков.

Операция ФСБ длилась целый год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
В России создали войска беспилотных систем
10:50
Без передозировки: как рассчитать безопасную норму кофе для себя
10:39
В США учительница четыре раза изнасиловала 15-летнего школьника
10:31
ФСБ пресекла попытку ФРГ перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области
10:15
В поисках «перезагрузки»: зумеры стали массово ложиться в психиатрические клиники
10:00
«Попросили принести палец»: очевидец о первых минутах после взрыва в Красногорске

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
На черный день: психолог объяснила, зачем супруги скрывают деньги от партнеров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году