Подросток на багги сбил двух женщин у автобусной остановки в Подмосковье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Он потерял контроль над транспортом и выехал на пешеходную зону.

Фото, видео: ГУ МВД России по Московской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В поселке Тучково Московской области 13-летний подросток на багги совершил наезд на двух женщин, стоявших у автобусной остановки. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель потерял контроль над транспортом и выехал на пешеходную зону. В результате происшествия травмы получили две женщины в возрасте 19 и 64 лет. Обе пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

В Минздраве Подмосковья уточнили, что состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, у второй — травмы средней степени тяжести. По словам подростка, багги «само занесло» на повороте.

Рузская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Рузская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия,
даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики и исполнению родителями своих обязанностей», — сказано в сообщении. Исходя из результатов проверки будут приняты меры реагирования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
В России создали войска беспилотных систем
10:50
Без передозировки: как рассчитать безопасную норму кофе для себя
10:39
В США учительница четыре раза изнасиловала 15-летнего школьника
10:31
ФСБ пресекла попытку ФРГ перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области
10:15
В поисках «перезагрузки»: зумеры стали массово ложиться в психиатрические клиники
10:00
«Попросили принести палец»: очевидец о первых минутах после взрыва в Красногорске

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
На черный день: психолог объяснила, зачем супруги скрывают деньги от партнеров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году