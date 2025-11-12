Подросток на багги сбил двух женщин у автобусной остановки в Подмосковье

В поселке Тучково Московской области 13-летний подросток на багги совершил наезд на двух женщин, стоявших у автобусной остановки. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель потерял контроль над транспортом и выехал на пешеходную зону. В результате происшествия травмы получили две женщины в возрасте 19 и 64 лет. Обе пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

В Минздраве Подмосковья уточнили, что состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, у второй — травмы средней степени тяжести. По словам подростка, багги «само занесло» на повороте.

Рузская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Рузская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия,

даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики и исполнению родителями своих обязанностей», — сказано в сообщении. Исходя из результатов проверки будут приняты меры реагирования.

