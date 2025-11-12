Мужчина стал видеть женщину с огромной грудью после операции на глазах

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 71 0

Последствием лазерной коррекции зрения стали навязчивые видения.

Какие могут быть последствия у лазерной коррекции зрения

Фото: www.globallookpress.com/Ahmad Kamal

Mirror: мужчина стал видеть женщину с огромной грудью после операции на глазах

Бывший учитель из Лондона Марк Брайан стал регулярно видеть женщину с необычно большой грудью спустя шесть дней после лазерной коррекции зрения. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, первое видение возникло, когда мужчина готовил сосиски на кухне, и образ напоминал героиню сериала «Спасатели Малибу». Появление галлюцинации повторялось до 20 раз в сутки, и Брайан в шутку называл свою «подругу» Талулой. Видение исчезало только при сильной концентрации или когда он громко ругался, а жена относилась к происходившему с пониманием, пусть и смущалась его шуток. После завершения периода реабилитации описанные зрительные феномены полностью прекратились.

Врачи диагностировали у пациента синдром Шарля Бонне — редкое состояние, при котором при ухудшении зрения мозг воспроизводит сложные образы в попытке компенсировать потерю зрительных сигналов. В статье также отмечен похожий инцидент в Нидерландах, где женщина с поражением мозга описывала людей как драконов — сначала лица казались нормальными, а затем превращались в мифических рептилий.

