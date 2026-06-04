«Является самым главным»: Путин назвал решающий фактор для достижения целей СВО

Путин назвал патриотизм главным преимуществом для достижения целей СВО

У России есть патриотизм и воля народа — это главное условие достижения всех целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства сделал акцент на том, что именно внутреннее единство общества и моральный дух народа играют решающую роль в текущем конфликте.

«Есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которые являются главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, Россия также обладает собственной производственной, научной и кадровой базой. Это позволяет самостоятельно и эффективно решать любые задачи по обеспечению вооруженных сил всем необходимым. Президент добавил, что эти возможности активно укрепляются с каждым месяцем.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

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