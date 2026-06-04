Усы, кадык и минус 100 тысяч: чем обернулся визит Перминовой к врачу

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Модель столкнулась с еще большими проблемами со здоровьем.

Перминова неудачно сходила к врачу

Фото: Berzane Nasser/ABACA

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Поход Елены Перминовой к врачу обернулся гормональным сбоем

Модель Елена Перминова поделилась неудачным опытом после обращения к известному врачу. По ее словам, попытка улучшить здоровье обернулась серьезным гормональным сбоем и крупными расходами. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Елена обратилась к популярному врачу, чтобы проверить дефициты и выяснить причины плохого усвоения белка. За первичный прием она заплатила 50 тысяч рублей, еще значительная сумма ушла на обследования и анализы.

Однако назначенная терапия, как утверждает Перминова, привела к неожиданным последствиям. По ее словам, уже через месяц уровень тестостерона вырос до критических значений.

«Заплатив за один прием 50 тысяч плюс куча анализов, получила лечение, после которого мой показатель тестостерона за один месяц улетел в космос, стал в разы выше, чем у любого молодого мужчины! Спасибо, что хоть кадык и усы не успели вырасти!» — написала модель.

Перминова также пожаловалась, что для повторной консультации, необходимой для отмены назначений, требовалось вновь заплатить 50 тысяч рублей. В итоге, по ее словам, лечение не помогло решить первоначальную проблему, а лишь ухудшило состояние.

На восстановление гормонального фона, как рассказала модель, ушло около полутора месяцев. Позже по рекомендации знакомых она обратилась к другому эндокринологу, который помог скорректировать показатели и добиться положительных изменений.

По словам Перминовой, после нового курса лечения удалось повысить уровень белка, а организм стал лучше реагировать на тренировки и косметологические процедуры. Она также отметила, что качество кожи заметно улучшилось, а результаты занятий спортом стали более заметными.

Модель призвала подписчиков внимательнее относиться к своему здоровью и не полагаться исключительно на громкое имя специалиста, подчеркнув, что поиск грамотного врача зачастую оказывается важнее модных процедур и дорогостоящих консультаций.

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