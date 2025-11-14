5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 17 по 23 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Приятная неделя, которая ощутимо способствует установлению и укреплению контактов. Понедельник, вторник, среда, пятница и воскресенье обладают позитивным потенциалом для общения с людьми. Используйте это время правильно.

Понедельник, 17 ноября 2025 года

День Стального тигра

Счастливая звезда небесной сокровищницы на пару с Небесной удачей обеспечивает благоприятное течение Ци этого дня. К тому же, он находится в сочетании шести гармоний с энергией месяца и способствует созданию успешных союзов и партнерств. Однако его счастливые показатели корректируются «умирающими» фазами Луны, поэтому для важных дел его выбирать все же не рекомендуется. Он хорош для планирования. Но будет помогать в течение дел, принятии решений. А начинания этого дня получат успешное завершение.

Совет книги перемен: «ваш внутренний свет способен осветить путь себе и другим. Но помните: огонь дарует жизнь, когда им управляют, и губит, когда ему позволяют бушевать без меры». Используйте ясность: сейчас вы видите суть вещей — опирайтесь на это знание. Контролируйте пламя: не допускайте агрессии, импульсивности, самодовольства.

Вторник, 18 ноября 2025 года

День Золотого кролика

Получает счастливые звезды, которые не могут реализоваться из-за стареющей Луны. Небесная добродетель очень хороша для завязывания отношений, особенно в обеденный час, когда складывается сочетание трех гармоний. Допустимо в такой день отправляться в путешествия, заключать контракты, проводить переговоры, заниматься инвестициями, начинать ремонт. А структура дня способствует благоприятному завершению любых начатых сегодня дел.

Совет книги перемен: будьте искренни — но не наивны: честность не отменяет осмотрительности.

Среда, 19 ноября 2025 года

День Водного дракона

Умеренный день, который хорошо подойдет для всех дел связанных с общением и взаимодействием с людьми. Структура дня сопровождается звездой Цветения персика, которая притягивает людей друг к другу. Луна оказывается в стоянке Корзина, который способствует удаче в сборе старых долгов и получения денег. Старайтесь меньше поддаваться тревогам сегодня, китайская классика гласит, что можно заболеть из-за лишних дум и переживаний.

Совет книги перемен: время укреплять фундамент, изучать новое, налаживать связи. Запуск крупных инициатив пока преждевременен.

Четверг, 20 ноября 2025 года

День Водной змеи

Этот день мастера называют днем Малого красного охвата, который проходит в сочетании с плохими звездами красного феникса и абордажного крюка. День с силовой позиции спорит с энергиями месяца и подойдет только для отдыха и планирования дел на будущее. К тому же это новолуние, которое склоняет нас к мечтательности и нечеткости планов.

Совет книги перемен: пора прояснить недоговоренности, но без агрессии. Если связь токсична — смело завершайте ее.

Пятница, 21 ноября 2025 года

День Деревянной лошади

Обладает великолепными звездами. В первую очередь я говорю о звезде Желтого охвата, к которой присоединяется звезда добродетели месяца и целой плеяды других счастливых звезд. В этот день хорошо заключать браки, объявлять о помолвке, проводить переговоры, заниматься всеми самыми важными делами, отправляться в путешествия и открывать свое дело, выходить в публичное пространство, переезжать в новый дом. Все дела закончатся хорошо, даже если на пути не все будет гладко.

Совет книги перемен: действуйте, но с осмотрительностью — энергия велика, но требует направления.

Суббота, 22 ноября 2025 года

День Деревянной козы

Изящно формирует великолепное сочетание трех гармоний с месяцем и способствует образованию и укреплению партнерств и отношений. Однако из-за Ша Ци, негативной энергии в центральном дворце, не может поддержать большинства дел. Годится, тем не менее, для поиска медицинской помощи, свиданий, встреч, начала путешествий, старта обучения, поиска работы и подписания контрактов. Дела могут происходить быстро в такой день, а планы с большой вероятностью придется пересматривать.

Совет книги перемен: сквозь внешнюю неопределенность пробивается внутренняя ясность и действие. Это образ постепенного раскрытия потенциала. Важно не опускать руки: «вода» в колодце есть, нужно лишь правильно ее достать.

Воскресенье, 23 ноября 2025 года

День Огненной собаки



Обладает сильным потенциалом благодаря нескольким позитивным структурам и присутствию звезды благородного человека. Хорошо подойдет для свиданий, сбора долгов, запуска бизнеса, переезда в новый дом. Дела будут получаться легко и без усилий благодаря структуре Птица падает в пещеру. Она сулит исполнение желаний, повышение в карьере, успех в проектах.

Совет книги перемен: символизирует выход из застоя, снятие напряжения и начало благоприятного поворота. Говорит об освобождении энергии: то, что сдерживало, теряет силу; появляется пространство для действий.

